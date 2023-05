Ciné-vacances à Salles-Curan, 4 mai 2023, .

A l’affiche du 4 au 9 mai: 2 films: « Mon chat et moi « , et « La vie pour de vrai », comédie pour toute la famille. 6€. Salle du Grenier de Monsieur. Séance de ratrappage Le Bleu du Caftan le dimanche 7 mai à 20h30 en VO..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-08 . 6 EUR.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



From May 4 to 9: 2 films: « Mon chat et moi », and « La vie pour de vrai », a comedy for the whole family. 6? Salle du Grenier de Monsieur. Le Bleu du Caftan catch-up session on Sunday May 7th at 8:30 pm in VO.

Del 4 al 9 de mayo: 2 películas: « Mon chat et moi », y « La vie pour de vrai », una comedia para toda la familia. 6? Sala del Granero del Señor. Sesión de puesta al día de Le Bleu du Caftan el domingo 7 de mayo a las 20.30 h en VO.

Vom 4. bis 9. Mai werden zwei Filme gezeigt: « Mon chat et moi » und « La vie pour de vrai », eine Komödie für die ganze Familie. 6? Saal des Grenier de Monsieur. Le Bleu du Caftan am Sonntag, den 7. Mai um 20:30 Uhr in OV.

