SOIREE CONCERTS, 15 avril 2023, Salles-Curan.

19h à la salle des fêtes. Deux conserts avec Der Senster Gob (Prague, musqiue tzigane et de l’Est) et Les gars d’En Bas (chason, jazz, poésie). 5€ (gratuit – de 14 ans), buvette, petite restauration sur place. Contact- réservation: 06 68 63 49 15..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



7pm at the village hall. Two concerts with Der Senster Gob (Prague, gypsy and eastern music) and Les gars d’En Bas (song, jazz, poetry). 5? (free – 14 years old), refreshment bar, small food on the spot. Contact and reservation: 06 68 63 49 15.

19.00 h en la sala del pueblo. Dos conciertos con Der Senster Gob (Praga, música gitana y oriental) y Les gars d’En Bas (canción, jazz, poesía). 5? (gratis para menores de 14 años), refrescos y aperitivos in situ. Contacto y reservas: 06 68 63 49 15.

19 Uhr in der Festhalle. Zwei Konzerte mit Der Senster Gob (Prag, Zigeuner- und osteuropäische Musik) und Les gars d’En Bas (Chason, Jazz, Poesie). 5 ? (kostenlos für Kinder unter 14 Jahren), Erfrischungsstände und kleine Snacks vor Ort. Kontakt-Reservierung: 06 68 63 49 15.

