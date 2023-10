INITIATIONS A LA VANNERIE Salles communales et centre bourg Saint-Pal-de-Mons, 14 octobre 2023, Saint-Pal-de-Mons.

Saint-Pal-de-Mons,Haute-Loire

Lors du marché aux paniers des 14 et 15 octobre des initiations à la vannerie seront proposées, les membres de l’association BRIN D’OSIER vous en dévoilent le programme..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Salles communales et centre bourg

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



During the basket market on October 14 and 15, members of the BRIN D’OSIER association will be offering introductory basket-weaving courses.

Durante el mercado de cestas, los días 14 y 15 de octubre, miembros de la asociación BRIN D’OSIER ofrecerán cursos de iniciación a la cestería.

Während des Korbmarkts am 14. und 15. Oktober werden Einführungen in die Korbflechterei angeboten. Die Mitglieder des Vereins BRIN D’OSIER enthüllen Ihnen das Programm.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron