Concert & bal – Chants et musiques d’Italie du Sud Salles communales, Assier (46) Concert & bal – Chants et musiques d’Italie du Sud Salles communales, Assier (46), 29 octobre 2023, . Concert & bal – Chants et musiques d’Italie du Sud Dimanche 29 octobre, 20h30 Salles communales, Assier (46) Alberi Sonori porte avec amour et ardeur le répertoire palpitant de sa terre d’origine. Les mille paysages festifs de la tarentelle s’alternent au gré de l’expression passionnée, intime et parfois onirique du chant populaire. Entre interprétation et création, les musiciens proposent un répertoire qui s’inscrit dans la continuité d’une tradition vivante qui se renouvelle sans cesse. Le passé et le présent se dévoilent progressivement grâce à des voix riches d’une multitudes infinie de nuances. Le chant se décline en plusieurs dialectes, fruit de mélanges séculaires et se prolonge au son puissant des tambours. source : événement Concert & bal – Chants et musiques d’Italie du Sud publié sur AgendaTrad Salles communales, Assier (46) Salles communales, 46320 Assier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45003 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T20:30:00+01:00 – 2023-10-29T23:00:00+01:00

2023-10-29T20:30:00+01:00 – 2023-10-29T23:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salles communales, Assier (46) Adresse Salles communales, 46320 Assier, France Age max 110 Lieu Ville Salles communales, Assier (46) latitude longitude 44.674942;1.878026

Salles communales, Assier (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//