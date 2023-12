Fête de fin d’année à l’Espace de Quartier Le 99 Salles à disposition – Espace de quartier Le 99 Genève, 20 décembre 2023 09:00, Genève.

Fête de fin d’année à l’Espace de Quartier Le 99

le mercredi 20 décembre 2023 de 10h à 18h

Au programme:

0h-18h Marché de Noël et distribution de thé et vin chaud

12h-14h Risotto offert

12-18h Stand Crêpe

13h-14h Chants de Noël ukrainien et danses folkloriques ukrainiennes

14h-17h Animations et spectacle de cirque

16h-18h Arrivée du Père Noël et goûter offert

99, rue de Lyon-1203 Genève

En cas de mauvais temps les spectacles se passeront à l’intérieur de l’Espace de Quartier. Le Marché de Noël et lle Risotto seront à l’extérieur sur le Square de l’Europe

VENEZ NOMBREUX!!!

Salles à disposition – Espace de quartier Le 99 Rue de Lyon 99, 1203 Genève Genève 1203 +41 22 418 95 99 http://www.facebook.com/99espacedequartier /plan-ville/salles-polyvalentes-quartier/salles-à-disposition-espace-quartier-le-99/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

