79800 Salles . Les Dimanches à la Brasserie Les 23 avril, 14 mai, 30 juillet et 27 août 2023.

De 10h à 13 – Visite toutes les 30mn. Visite de la brasserie et dégustation.

Démonstration de brassage avec participation du public. Boutique sur place. Les Dimanches à la Brasserie Les 23 avril, 14 mai, 30 juillet et 27 août 2023.

De 10h à 13 – Visite toutes les 30mn. Visite de la brasserie et dégustation.

+33 6 95 26 67 00 Brasserie du Val de Sèvre

