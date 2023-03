Sallertaine : Tourneuse sur bois Sallertaine Sallertaine Catégories d’Évènement: Sallertaine

Vendée

Sallertaine : Tourneuse sur bois Sallertaine, 1 avril 2023, Sallertaine. Sallertaine : Tourneuse sur bois 1 et 2 avril Sallertaine A l’occasion des Journées Européenens des Métiers d’Art, je vous propose, des créations à base d’essences de bois locaux : boîtes, lampes, stylos, toupies…

Toutes sont réalisées à la main alliant savoir-faire et passion. Elels peuvent être personnalisées sur demande. Chaque modèle est unique. Mon parcours

Bien qu’ayant toujours été attirée par le bois depuis des années, mon chemin a pris une tournure différente. Étude en confection habillement, couturière pendant trois ans, puis agricultrice sur l’exploitation de mon mari pendant dix-sept ans. Notre entreprise s’arrête, suite à une expropriation pour le passage du futur contournement de Nantes. L’heure de la reconversion arrive. L’aventure démarre en 2010. Après quelques semaines de formation, le « déclic » se produit. L’acquisition d’un tour me permet de poursuivre ma passion à Saint Lumine de Clisson. L’opportunité de la première exposition, et l’aventure continue… Sallertaine 42 rue de Verdun 85300 Sallertaine Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lileauxartisans.fr/artisan/autour-du-bois/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/autourdubois44/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/autourdubois44/ »}, {« type »: « email », « value »: « autourdubois44@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bois décoration Nathalie Bordet

Détails Catégories d’Évènement: Sallertaine, Vendée Autres Lieu Sallertaine Adresse 42 rue de Verdun 85300 Sallertaine Ville Sallertaine Departement Vendée Lieu Ville Sallertaine Sallertaine

Sallertaine Sallertaine Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallertaine/

Sallertaine : Tourneuse sur bois Sallertaine 2023-04-01 was last modified: by Sallertaine : Tourneuse sur bois Sallertaine Sallertaine 1 avril 2023 Sallertaine Sallertaine Sallertaine

Sallertaine Vendée