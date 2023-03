Sallertaine : Bijoux Artisanaux 100% Naturel Sallertaine, 31 mars 2023, Sallertaine.

Au plaisir de vous accueillir dans mon atelier à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art !

Tout a commencé pendant un long séjour au Brésil, il y a 15 ans, où les autochtones m’ont appris à BIEN regarder autour de moi. Selon les saisons, les arbres offrent de nombreux trésors végétaux naturels : graines, cosses, écorces, fibres ou paille, qui, depuis, m’inspirent.

Ceux que je choisis ne sont pas comestibles, afin que personne ne soit pénalisé par ma cueillette, et sont arrivés naturellement à maturité finale dans l’arbre. Ainsi, quand je les cueille, ils sont secs et n’ont pas besoin d’être renforcés par une résine ou un vernis et peuvent être utilisés dans leur état le plus brut.

La végétation brésilienne, riche que je connais bien désormais, puisque j’ai la chance d’y retourner régulièrement, me permet d’alimenter mon stock de végétaux durables et résistants grâce à une étude et un tri méticuleux. En France, j’ai beaucoup moins de choix. Grâce à une notoriété dans le village de chercheuse/cueilleuse, j’ai créé également un système de troc avec des artisans nomades qui viennent de régions brésiliennes diverses, avec qui nous échangeons nos trouvailles. Il m’est possible d’ajouter à ma collection, une paille fine et malléable naturellement dorée, qu’on appelle sur place, l’or végétal en échange de graines fabuleuses, qu’ils n’ont pas la chance de trouver dans leur région plutôt sèche.

Après extraction de leur bogue, certaines graines au vernis et au coloris naturel sont exploitables après un simple perçage. Étape qui m’assure également de leur solidité. D’autres, à l’aspect fibreux, saillant ou moins esthétiques seront méticuleusement poncées, polies et façonnées au gré de mes envies.

Depuis quelques années, mon plaisir d’assembler des plumes naturellement tombées après la mue, est comblé. Je les ramasse dans la région, chez des propriétaires d’oiseaux variés. Après une attention particulière à leur nettoyage et un tri délicat, les voici prêtes à être assemblées.

Pour rendre hommage à ceux qui m’ont le plus appris à regarder autour de moi et utiliser ce qui était déjà existant, sans le fabriquer ni l’acheter, je n’ai plus jamais mêlé dans mes créations, ni perles, ni métal, ni colle, pour garder l’authenticité d’un bijou entièrement NATUREL et respectueux de l’environnement.

Afin d’assembler mes trouvailles de la terre, toutes enfin percées, j’utilise un lien extrêmement solide, de coton poissé, aux couleurs variées, dont le résultat final à mes yeux, ressemble à une véritable peinture végétale brodée.

Tous les bijoux Natureza 100 % végétal sont donc confectionnés à partir du ramassage de matériaux naturels dans un respect scrupuleux de cueillette afin de ne pas altérer l’écosystème, puis façonnés pour en réaliser des bijoux uniques, dans mon atelier à Sallertaine en Vendée.

Sallertaine
Jardin de Vaulieu
Sallertaine 85300
Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Pierre Ollier/Vendée Expansion