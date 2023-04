Atelier gîtes à insectes Maison de la nature et de l’estuaire, 1 novembre 2023, Sallenelles.

Il est parfois difficile pour les insectes de trouver un endroit pour protéger leurs larves ou pour résister à l’hiver. Ensemble, fabriquons les gîtes que vous pourrez installer chez vous.

Tout public (dès 8 ans).

(1 à 2km/1h) – Niveau 1.

2023-11-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-11-01 17:00:00. .

Maison de la nature et de l’estuaire boulevard maritime

Sallenelles 14121 Calvados Normandie



It is sometimes difficult for insects to find a place to protect their larvae or to resist the winter. Together, let’s make a shelter that you can install at home.

All public (from 8 years old).

(1 to 2km/1h) – Level 1

A veces es difícil para los insectos encontrar un lugar donde proteger sus larvas o sobrevivir al invierno. Juntos, vamos a hacer un refugio que puedes instalar en casa.

Para el público en general (a partir de 8 años).

(1 a 2km/1h) – Nivel 1

Für Insekten ist es manchmal schwierig, einen Platz zu finden, an dem sie ihre Larven schützen oder den Winter überstehen können. Lassen Sie uns gemeinsam Nisthilfen herstellen, die Sie bei sich zu Hause aufstellen können.

Für alle Altersgruppen (ab 8 Jahren).

(1 bis 2km/1h) – Niveau 1

