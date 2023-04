Rencontre avec un spécialiste des phoques Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles Catégories d’Évènement: Calvados

Sallenelles

Rencontre avec un spécialiste des phoques Maison de la nature et de l’estuaire, 3 mai 2023, Sallenelles. Partez à la découverte des phoques veaux-marins qui aiment se prélasser sur les bancs de sable de l’estuaire à marée basse avec une spécialiste des mammifères marins.

Tout public (dès 8 ans).

(2-3km/2h) – Niveau 1.

Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles 14121 Calvados Normandie



Discover the calf seals that like to bask on the sandbanks of the estuary at low tide with a marine mammal specialist.

All public (from 8 years old).

(2-3km/2h) – Level 1 Descubra las crías de foca a las que les gusta tomar el sol en los bancos de arena de la ría durante la marea baja con un especialista en mamíferos marinos.

Todas las edades (a partir de 8 años).

(2-3km/2h) – Nivel 1 Entdecken Sie mit einer Expertin für Meeressäugetiere die Kälberrobben, die sich bei Ebbe gerne auf den Sandbänken der Flussmündung sonnen.

Für alle Altersgruppen (ab 8 Jahren).

