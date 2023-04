Rencontre avec un ornithologue Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles Catégories d’Évènement: Calvados

Sallenelles

Rencontre avec un ornithologue Maison de la nature et de l’estuaire, 17 avril 2023, Sallenelles. Partez à la découverte des oiseaux et apprenez à les reconnaître le temps d’une balade.

Tout public (dès 8 ans) .

Intervenant : GONm

(4km/2h) – Niveau 1.

2023-04-17 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-17 16:30:00. .

Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles 14121 Calvados Normandie



Discover the birds and learn how to recognize them during a walk.

All public (from 8 years old).

Speaker : GONm

(4km/2h) – Level 1 Descubra las aves y aprenda a reconocerlas durante un paseo.

Para el público en general (a partir de 8 años).

Ponente: GONm

(4km/2h) – Nivel 1 Entdecken Sie die Vögel und lernen Sie, sie bei einem Spaziergang zu erkennen.

Für alle Altersgruppen (ab 8 Jahren) .

Referent: GONm

(4km/2h) – Niveau 1 Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Sallenelles Autres Lieu Maison de la nature et de l'estuaire Adresse Maison de la nature et de l'estuaire Ville Sallenelles Departement Calvados Lieu Ville Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles

Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallenelles/

Rencontre avec un ornithologue Maison de la nature et de l’estuaire 2023-04-17 was last modified: by Rencontre avec un ornithologue Maison de la nature et de l’estuaire Maison de la nature et de l'estuaire 17 avril 2023 Maison de la nature et de l'estuaire SALLENELLES

Sallenelles Calvados