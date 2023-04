Pierres en lumières 2023 Eglise Sallen Catégories d’Évènement: Calvados

Sallen

Pierres en lumières 2023 Eglise, 13 mai 2023, Sallen. Expositions des artistes locaux en peinture et céramique..

2023-05-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

Eglise

Sallen 14240 Calvados Normandie



Exhibitions of local artists in painting and ceramics. Exposiciones de artistas locales de pintura y cerámica. Ausstellungen lokaler Künstler aus den Bereichen Malerei und Keramik. Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental

