conférence croix occitane salleMarius Valière er Carlos Gardel, Carmaux (81) conférence croix occitane salleMarius Valière er Carlos Gardel, Carmaux (81), 7 novembre 2023, . conférence croix occitane Mardi 7 novembre, 18h30 salleMarius Valière er Carlos Gardel, Carmaux (81) Conférence sur l’histoire de la croix occitane : diaporama sur les croix depuis l’Antiquité, les croix à partir du XII°s, la croix au XX° source : événement conférence croix occitane publié sur AgendaTrad salleMarius Valière er Carlos Gardel, Carmaux (81) 26, Avenue Bouloc Torcatis

salleMarius Valière er Carlos Gardel, 81400 Carmaux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45822 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:30:00+01:00

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:30:00+01:00 basque 81 Détails Autres Lieu salleMarius Valière er Carlos Gardel, Carmaux (81) Adresse 26, Avenue Bouloc Torcatis salleMarius Valière er Carlos Gardel, 81400 Carmaux, France Age max 110 Lieu Ville salleMarius Valière er Carlos Gardel, Carmaux (81) latitude longitude 44.050034;2.16075

salleMarius Valière er Carlos Gardel, Carmaux (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//