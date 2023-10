LE MARCHÉ DE LA COUSETTE Sallèles-d’Aude, 1 octobre 2023, Sallèles-d'Aude.

Sallèles-d’Aude,Aude

Puces : de nombreuses matières premières pour réaliser vos créations.

Créateurs : découvrez le savoir-faire de nombreux créateurs originaux.

Marché du Terroir et Artisanal : flânez parmi les stands présentant des produits régionaux de qualité.

Animations : atelier de fabrication pour enfants avec de la laine, fabrication de cartes brodées à offrir..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie



Flea market: a wide range of raw materials for your creations.

Creators: discover the know-how of many original creators.

Marché du Terroir et Artisanal: stroll through the stalls featuring quality regional products.

Activities: children’s wool workshop, embroidered cards for gifts.

Mercadillos: una amplia gama de materias primas para sus creaciones.

Diseñadores: descubra las habilidades de muchos diseñadores originales.

Marché du Terroir et Artisanal: pasee por los puestos de productos regionales de calidad.

Actividades: taller infantil de lana, tarjetas bordadas para regalo.

Flohmärkte: Zahlreiche Rohstoffe für die Herstellung Ihrer Kreationen.

Designer: Entdecken Sie das Know-how zahlreicher origineller Designer.

Regional- und Handwerksmarkt: Bummeln Sie durch die Stände mit hochwertigen regionalen Produkten.

Animationen: Workshop für Kinder zur Herstellung von Wolle, Herstellung von bestickten Karten zum Verschenken.

Mise à jour le 2023-09-29 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi