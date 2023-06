MAÏ FEST OC #7 Sallèles-d’Aude, 11 août 2023, Sallèles-d'Aude.

Sallèles-d’Aude,Aude

Rendez-vous les 11, 12 et 13 août 2023 pour la 7ème édition du festival Maï Fest’OC à Sallèles d’Aude.

Programmation :

– Sidi Wacho

– Black Birds

– Castanha é Vinobèl

– Badaûe (batucada)

Avec la participation de Steph VS Barth en fin de soirées.

Ouverture des portes les soirs à 19h..

2023-08-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie



Join us on August 11, 12 and 13, 2023 for the 7th edition of the Maï Fest’OC festival in Sallèles d’Aude.

Program :

– Sidi Wacho

– Black Birds

– Castanha é Vinobèl

– Badaûe (batucada)

With the participation of Steph VS Barth at the end of the evening.

Doors open every evening at 7pm.

Acompáñenos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2023 en la 7ª edición del festival Maï Fest’OC en Sallèles d’Aude.

Programa :

– Sidi Wacho

– Pájaros Negros

– Castanha é Vinobèl

– Badaûe (batucada)

Con la participación de Steph VS Barth al final de la velada.

Apertura de puertas todas las noches a las 19h.

Wir treffen uns am 11., 12. und 13. August 2023 zur 7. Ausgabe des Festivals Maï Fest’OC in Sallèles d’Aude.

Programmierung :

– Sidi Wacho

– Black Birds

– Castanha é Vinobèl

– Badaûe (Batucada)

Mit der Teilnahme von Steph VS Barth am Ende der Abende.

Türöffnung an den Abenden um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11