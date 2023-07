FESTIVAL EAU, TERRE ET VIN Sallèles-d’Aude, 16 juillet 2023, Sallèles-d'Aude.

Sallèles-d’Aude,Aude

Sur les bords du canal de Jonction – Vide-greniers, combats de joutes, bodegas, concerts, marché artisanal et gourmand, animations pour les enfants et les adultes, village du vin avec les producteurs locaux.

Nouveauté 2023 : village des enfants, place de la République.

Entrée libre..

Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie



On the banks of the Jonction Canal – Garage sales, jousting matches, bodegas, concerts, craft and gourmet market, entertainment for children and adults, wine village with local producers.

New for 2023: children’s village, Place de la République.

Free admission.

A orillas del canal Jonction – Mercadillos, justas, bodegas, conciertos, mercados de artesanía y alimentación, animaciones para niños y adultos, pueblo del vino con productores locales.

Novedad 2023: pueblo de los niños, plaza de la República.

Entrada gratuita.

Am Ufer des Canal de Jonction – Flohmarkt, Ritterkämpfe, Bodegas, Konzerte, Kunsthandwerker- und Schlemmermarkt, Animationen für Kinder und Erwachsene, Weindorf mit lokalen Produzenten.

Neuheit 2023: Kinderdorf, Place de la République.

Freier Eintritt.

