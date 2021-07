Sallèles-d'Aude Amphoralis Aude, Sallèles-d'Aude Projection plein-air « Troie » Amphoralis Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Projection plein-air « Troie » Amphoralis, 17 août 2021 22:00-17 août 2021 23:59, Sallèles-d'Aude. Mardi 17 août, 22h00 5€, sur réservation au 04 68 46 89 48 Profitez des projections plein air cet été pour (re)-découvrir de grands péplums sur écran géant, sur le champ de Mars du musée Narbo Via ou dans les jardins du site d’Amphoralis. Dans la Grèce antique, l’enlèvement d’Hélène, reine de Sparte, par Paris, prince de Troie, est une insulte que le roi Ménélas ne peut supporter. L’honneur familial étant en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas et puissant roi de Mycènes, réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie. Mais en réalité, la sauvegarde de l’honneur familial n’est qu’un prétexte pris par Agamemnon pour cacher sa terrible avidité. Celui-ci cherche en fait à contrôler Troie et à agrandir son vaste empire. Aucune armée n’a jamais réussi à pénétrer dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent le roi Priam et le prince Hector. L’issue de la guerre de Troie dépendra notamment d’un homme, Achille, connu comme le plus grand guerrier de son époque. Arrogant, rebelle, et réputé invincible, celui-ci n’a d’attache pour rien ni personne, si ce n’est sa propre gloire… Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude mardi 17 août – 22h00 à 23h59

Détails Heure : 22:00 - 23:59 Catégories d'évènement: Aude, Sallèles-d'Aude