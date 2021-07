Parcours-découverte Amphoralis Amphoralis, 13 juillet 2021 15:00-13 juillet 2021 16:30, Sallèles-d'Aude.

13 juillet – 31 août 2 euros en plus du billet d’entrée, sur réservation au 04 68 46 89 48

Amphoralis vous invite à comprendre l’histoire et l’activité d’un site artisanal antique, à proximité de la capitale commerciale qu’était Narbonne à l’époque romaine. Véritable usine d’amphores vinaires de type Gauloise 4, le site témoigne d’une activité continue pendant plus de trois siècles au début de notre ère. La visite d’Amphoralis vous propose de plonger au coeur de l’univers ancestral de la terre et des potiers, de percer les secrets de fabrication des amphores et des céramiques, avant leur export dans tout l’empire romain. La visite du musée et de son parc environnant vous permet également d’appréhender le travail d’expérimentation archéologique mené depuis plus de 20 ans sur le site, à la recherche des gestes, des techniques et de l’environnement des potiers gallo-romains. Imaginez le village des potiers 2 000 ans plus tôt grâce à la restitution des fours et d’une habitation, mettez vos sens en éveil dans le jardin antique et dans l’arboretum. Une visite unique, entre patrimoine et environnement naturel préservé.

Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude

mardi 13 juillet – 15h00 à 16h30

jeudi 15 juillet – 15h00 à 16h30

mardi 20 juillet – 15h00 à 16h30

jeudi 22 juillet – 15h00 à 16h30

mardi 27 juillet – 15h00 à 16h30

jeudi 29 juillet – 15h00 à 16h30

mardi 3 août – 15h00 à 16h30

jeudi 5 août – 15h00 à 16h30

mardi 10 août – 15h00 à 16h30

jeudi 12 août – 15h00 à 16h30

mardi 17 août – 15h00 à 16h30

jeudi 19 août – 15h00 à 16h30

mardi 24 août – 15h00 à 16h30

jeudi 26 août – 15h00 à 16h30

mardi 31 août – 15h00 à 16h30