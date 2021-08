Sallèles-d'Aude Amphoralis Aude, Sallèles-d'Aude Le trésor disparu d’Amphoralis Amphoralis Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Le trésor disparu d’Amphoralis Amphoralis, 11 novembre 2021 10:30, Sallèles-d'Aude. Jeudi 11 novembre, 10h30 2€ en plus du billet d’entrée Le trésor disparu d’Amphoralis Partez à la recherche du trésor égaré par les jeunes potiers gallo-romains Amphoralix et Ampla. D’énigmes en défis, vous découvrirez en famille le site d’Amphoralis, son musée et son jardin. Attention, le temps vous est compté ! Pour petits et grands à partir de 6 ans. Sous réserve de météo favorable, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau. Réservation conseillée au 04 68 46 89 48. Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude jeudi 11 novembre – 10h30 à 11h45

