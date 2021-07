Sallèles-d'Aude Amphoralis Aude, Sallèles-d'Aude La Nuit des Etoiles Amphoralis Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Sallèles-d'Aude

La Nuit des Etoiles Amphoralis, 6 août 2021 18:00-6 août 2021 23:59, Sallèles-d'Aude. Vendredi 6 août, 18h00 Gratuit, sur réservation au 04 68 90 28 90 Passez la soirée au musée pour observer le ciel et ses étoiles ! Amphoralis participe à la 30e édition de la Nuit des étoiles en partenariat avec l’ANAP – Observatoire astronomique de Narbonne. Passez la soirée et la nuit au musée en bonne compagnie pour observer le ciel et ses étoiles ! Amphoralis participe à la 30e édition de la Nuit des étoiles en partenariat avec l’ANAP – Observatoire astronomique de Narbonne. Vendredi 6 août de 18h à minuit Tarif : gratuit, sur réservation

A partir de 18h

Repas libre dans le parc du musée / exposition de photographies du ciel profond et d’un calendrier cosmique. 19h15

Conférence « Les planètes du système solaire, de la mythologie

à l’astronomie »

Depuis la plus haute antiquité, le ciel fascine les hommes. Nous partirons à la rencontre des planètes, de l’origine antique de leurs noms gréco-romains jusqu’aux découvertes scientifiques les plus récentes. Une épopée multimillénaire ! Par Christine Mourlevat, secrétaire de l’ANAP, diplômée en astrophysique de l’Université Paris XI-Orsay et de l’Observatoire de Paris 20h30

Conte « la tête dans les étoiles » par Bernadette Boucher.

En attendant d’observer les premières étoiles, ouvrez grands vos oreilles pour écouter les histoires et mythes des constellations. En continu de 22h à minuit

Observation du ciel

– Observation commentée et collective du ciel au laser à 22h30, 23h et 23h30

– Observation au télescope sous réserve des contraintes sanitaires ou départ d’observations par petits groupes.

– Découverte de la nouvelle station Stellina, un « robot» photographique associé à un télescope qui permet une observation sur un écran portatif du ciel profond.

– Découverte accompagnée des étoiles filantes, qui sont la thématique de cette 30e édition de la Nuit des Etoiles. Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude vendredi 6 août – 18h00 à 23h59

Détails Heure : 18:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Aude, Sallèles-d'Aude Étiquettes évènement : Autres Lieu Amphoralis Adresse 11590 Sallèles-d'Aude Ville Sallèles-d'Aude lieuville Amphoralis Sallèles-d'Aude