Démonstration de tournage gallo-romain Amphoralis, 20 juillet 2021 15:00-20 juillet 2021 18:00, Sallèles-d'Aude. 20 juillet – 24 août, les mardis Compris dans le billet d’entrée à Amphoralis Dans le village des potiers du site-musée Amphoralis, assistez pendant votre visite à une démonstration de fabrication de poteries sur un tour à bâton tel qu’il pouvait exister à l’époque antique. Dans le village des potiers du site-musée Amphoralis, assistez pendant votre visite à une démonstration de fabrication de poteries sur un tour à bâton tel qu’il pouvait exister à l’époque antique. Ce tour fabriqué entièrement en bois, ne laisse aucune empreinte archéologique puisqu’il peut être déplacé sans laisser de traces. Il est connu grâce à des représentations antiques sur des vases ou encore sur des peintures à Pompéi. Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude mardi 20 juillet – 15h00 à 18h00

