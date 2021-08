Sallèles-d'Aude Amphoralis Aude, Sallèles-d'Aude Balade au jardin des potiers Amphoralis Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Sallèles-d'Aude

Balade au jardin des potiers Amphoralis, 11 septembre 2021 10:30, Sallèles-d'Aude. Samedi 11 septembre, 10h30 2€ en plus du billet d’entrée Balade au jardin des potiers Profitez de la fin de l’été pour découvrir un jardin antique et les techniques de culture de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles de culture d’aujourd’hui. Le jardin gallo-romain d’Amphoralis présente les principales plantes répertoriées par les archéologues comme étant celles qui se trouvaient dans le bassin méditerranéen il y a environ 2 000 ans. Elles y sont regroupées en fonction de leurs usages antiques : alimentaire, médicinal, condimentaire, artisanal ou ornemental. Les jardiniers s’attachent à respecter les préceptes des agronomes latins relatifs, par exemple, aux distances de plantations, à l’enrichissement des sols, etc. Mettez vos sens en éveil le temps d’une déambulation botanique et découvrez les vertus insoupçonnées de certaines plantes déjà bien connues durant l’Antiquité. Réservation conseillée au 04 68 46 89 48. Prévoir un chapeau en cas de forte chaleur et de bonnes chaussures. Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude samedi 11 septembre – 10h30 à 12h00

Détails Heure : 10:30 - 12:00 Catégories d’évènement: Aude, Sallèles-d'Aude Autres Lieu Amphoralis Adresse 11590 Sallèles-d'Aude Ville Sallèles-d'Aude lieuville Amphoralis Sallèles-d'Aude