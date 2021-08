Sallèles-d'Aude Amphoralis Aude, Sallèles-d'Aude Atelier lampes à huile Amphoralis Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Sallèles-d'Aude

Atelier lampes à huile Amphoralis, 18 septembre 2021 15:00, Sallèles-d'Aude. Samedi 18 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Gratuit Atelier lampes à huile Les lampes à huile sont fabriquées et utilisées dans tout le monde romain pour l’éclairage. Des simples formes aux plus élaborées, elles sont aussi support d’une iconographie riche : scènes de gladiature, de la mythologie, masques de théâtre, etc. Mettez la main à l’argile et en quelques minutes, apprenez la technique de fabrication d’une lampe à huile romaine, en reproduisant les gestes que les potiers du site-musée Amphoralis pouvaient déjà mettre en oeuvre il y a 2 000 ans. Réservation conseillée au 04 68 46 89 48. Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

Détails Heure : 15:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Aude, Sallèles-d'Aude Autres Lieu Amphoralis Adresse 11590 Sallèles-d'Aude Ville Sallèles-d'Aude lieuville Amphoralis Sallèles-d'Aude