Archéo-nomade : le voyage de l’amphore Amphoralis, 6 novembre 2021 14:00, Sallèles-d'Aude.

Suivez les traces d’une amphore depuis l’atelier des potiers gallo-romains de Sallèles-d’Aude jusqu’à son exportation via le port de Narbonne. Votre parcours démarre par la visite d’Amphoralis où les potiers gallo romains ont trouvé sur place la matière indispensable à l’implantation de leur atelier : de l’argile, de l’eau et du bois. Vous découvrez comment les potiers travaillent l’argile pour façonner l’amphore vinaire Gauloise 4, comment ils utilisent le bois des forêts environnantes pour alimenter leurs fours et à qui les artisans vendent leur production. Au Musée, vous retrouvez la Gauloise 4 aux côtés d’autres amphores et marchandises mises au jour lors des fouilles du port de Narbonne. Vous abordez le rôle commercial de la cité romaine et de son complexe portuaire avant de vous diriger vers la plantation de vignes qui nous rappelle l’importance du commerce du vin à l’époque romaine et la raison de la success story de l’amphore Gauloise 4.

Visite guidée entre Amphoralis et le Musée. Départ d’Amphoralis. Sur réservation au 04 68 90 28 90.

Amphoralis 11590 Sallèles-d’Aude 11590 Sallèles-d’Aude Aude

samedi 6 novembre – 14h00 à 17h00