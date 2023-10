Fête Halloween Salle Yves Noirault Bressuire, 31 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Beaulieu sous Bressuire organise une fête d’halloween, avec buvette et restauration sur place avec la crêperie « Chez Kalou » de Courlay. Venez déguisés ! Entrée gratuite..

Salle Yves Noirault

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Beaulieu sous Bressuire is organizing a Halloween party, with refreshments and on-site catering provided by the « Chez Kalou » crêperie from Courlay. Come dressed up! Free admission.

El Comité de la Fiesta de Beaulieu sous Bressuire organiza una fiesta de Halloween, con refrescos y comida a cargo de la crepería « Chez Kalou » de Courlay. Venga disfrazado La entrada es gratuita.

Das Festkomitee von Beaulieu sous Bressuire organisiert eine Halloween-Party mit Getränken und Essen vor Ort mit der Crêperie « Chez Kalou » aus Courlay. Kommen Sie verkleidet! Eintritt frei.

