« Bleizi droch ha Bleizi dous » | Lannilis Salle Yves Nicolas, 16 mars 2023, Lannilis. « Bleizi droch ha Bleizi dous » | Lannilis Jeudi 16 mars, 09h45 Salle Yves Nicolas 2,5€ « Bleizi droch ha bleizi dous » Loups tendres et loufoques Film d’animation / France-Belgique/ 2017-2019 / 53 min

Réalisateurs : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck,

Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto

Doublage : Dizale Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie…

Dans Loups tendres et loufoques, la chouette revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous amener à le voir autrement. Salle Yves Nicolas Place de l'Auditoire 29870 Lannilis Lannilis 29870 Finistère Bretagne

2023-03-16T09:45:00+01:00 – 2023-03-16T10:35:00+01:00

2023-03-16T09:45:00+01:00 – 2023-03-16T10:35:00+01:00 Daoulagad Breizh

