Nuit dansante de la Saint Sylvestre Salle Yves Mourgues Bias, 31 décembre 2023, Bias.

Bias,Lot-et-Garonne

Venez fêter le nouvel an 2024 !

21h30 : Ouverture des portes et verre de l’amitié.

22h : Début de la soirée dansante.

00h : Nous fêterons 2024 avec des pâtisseries et une bouteille de champagne par table et en musique !

Inscription obligatoire avant le 15 décembre..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle Yves Mourgues

Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate New Year’s Eve 2024!

9:30pm: Doors open and welcome drink.

10pm: Start of the dance party.

00:00: We’ll celebrate 2024 with pastries and a bottle of champagne per table and music!

Registration required by December 15.

¡Ven a celebrar la Nochevieja de 2024!

21.30 h: Apertura de puertas y copa de bienvenida.

22:00: Inicio de la fiesta de baile.

00:00: ¡Celebraremos el 2024 con pastas y una botella de champán por mesa y música!

Inscripción obligatoria antes del 15 de diciembre.

Feiern Sie mit uns das neue Jahr 2024!

21.30 Uhr: Öffnung der Türen und Umtrunk.

22.00 Uhr: Beginn des Tanzabends.

00 Uhr: Wir feiern 2024 mit Gebäck und einer Flasche Champagner pro Tisch und mit Musik!

Anmeldung bis zum 15. Dezember erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47