Voyage Au Dela Des Mers Salle Yves Montand Saint-Cannat, 22 novembre 2023, Saint-Cannat.

Voyage Au Dela Des Mers Mercredi 22 novembre, 16h30 Salle Yves Montand Entrée libre

Spectacle organisé dans le cadre du dispositif « Provence en scène »

https://www.youtube.com/watch?v=Kdh_6mOE0aA

Salle Yves Montand Rue Robespierre, 13760 Saint-Cannat Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Voyage Au Dela Des Mers », « cache_age »: 86400, « description »: « Conte musical Jeune Public ( 3 – 8 ans ) ud83cudfb6ud83dudc2cud83cudf34ud83dudc20u2763ufe0fnnContact : voyageaudeladesmers@gmail.comnProduction : Ze BourgeoiznCaptation : Fikus Prodnn– Merci u00e0 AKWABA –nnEn savoir plus :nu27a1ufe0fFacebook : https://www.facebook.com/Voyageaudeladesmersnu27a1ufe0fInstagram : https://www.instagram.com/voyageaudeladesmers/nnnPaloma et sa grande su0153ur Alma vivent au Bru00e9sil, dans une ru00e9serve naturelle, ou00f9 sont sauvu00e9s un grand nombre d’animaux marins. Un jour, lors de leur ballade quotidienne le long de la plage, Paloma entendit un dru00f4le de bruit. Alma nous raconte alors l’histoire d’une belle amitiu00e9 entre Paloma et son ami des mers, appelu00e9 Voyage …….nnVoyage Au Delu00e0 Des Mers, est un conte musical jeune public destinu00e9 aux enfants de 3 u00e0 8 ans. Nous abordons lu2019u00e9cologie, le respect de la Terre et des Ocu00e9ans, au travers une histoire du2019empathie et du2019amitiu00e9. Les morceaux sont des cru00e9ations et le spectacle est bercu00e9 par de nombreux paysages sonores ainsi que divers instruments (voix, guitare, piano, kazoo, loop station, bou00eete u00e0 rythme u00e9lectronique). Nous aimerions u00e0 travers ce spectacle, sensibiliser les enfants u00e0 la musique, u00e0 lu2019u00e9coute, mais aussi u00e0 la nature, au respect de lu2019autre et montrer que chacun, aussi petit quu2019il soit peut faire sa partu2026nnnud83cudfb6 MORCEAUX ud83cudfb6 n » JE Ru00caVE » – Julie Meola et Armelle Itan » NUAGE DE BULLES » – Julie Meola et Armelle Itan » CARNAVAL DE COULEURS » – Julie Meola et Armelle Itan » LES DAUPHINS » – Julie Meola et Armelle Itan » QUAND JE TE VOIS » – Julie Meola et Armelle Itan » HO VOYAGE » – Julie Meola et Armelle Itan » LA VAGUE VOYAGEUSE » – Julie Meola et Armelle Itan » MAIN DANS LA MAIN » – Julie Meola et Armelle Itan » VOYAGE AU DELA DES MERS » – Julie Meola et Armelle Itannud83dudc67ud83cudffc PALOMA – Chant, claviers, guitare, percussions, machines : JULIE MEOLAnud83dudc67ud83cudffc ALMA – Narration, chant, claviers, kazoo, machines : ARMELLE ITA », « type »: « video », « title »: « Voyage au delau0300 des Mers – TEASER », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Kdh_6mOE0aA/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Kdh_6mOE0aA », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4O0QOm9t6Tq4IrtMte6dug », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

