L’extraordinaire pouvoir des mots au quotidien Salle Yves Montand, espace évasion, 24 mars 2023, Montgermont. L’extraordinaire pouvoir des mots au quotidien Vendredi 24 mars, 19h30 Salle Yves Montand, espace évasion Gratuite et ouverte à tous sur inscription cette conférence abordera la thématique de la communication non violente. Chacun pourra donc repartir avec des clés de communication authentique utiles au quotidien : auprès des enfants mais aussi dans ses relations de travail et/ou avec ses amis.

La bienveillance : un enjeu dès la petite enfance pour une éducation à l’intelligence émotionnelle ! Salle Yves Montand, espace évasion 2 rue de la Motte 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:30:00+00:00 – 2023-03-24T20:30:00+00:00

