Don du sang Aixe-sur-Vienne Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne, 10 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 10 octobre dans la salle Yves Montand à Aixe-sur-Vienne, place du Champ de Foire (René Gillet).

De 15h00 à 19h00..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 19:00:00. .

Salle Yves Montand

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The next blood drive will take place on Tuesday October 10 at the Salle Yves Montand in Aixe-sur-Vienne, place du Champ de Foire (René Gillet).

From 3pm to 7pm.

La próxima campaña de donación de sangre tendrá lugar el martes 10 de octubre en la Salle Yves Montand de Aixe-sur-Vienne, place du Champ de Foire (René Gillet).

De 15.00 a 19.00 h.

Die nächste Blutspendeaktion findet am Dienstag, den 10. Oktober, im Saal Yves Montand in Aixe-sur-Vienne, Place du Champ de Foire (René Gillet), statt.

Von 15.00 bis 19.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-16 par OT Val de Vienne