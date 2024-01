Bourse aux livres et aux collections Salle Yves Garré Ladon, dimanche 11 février 2024.

Bourse aux livres et aux multi-collections organisée par le comité des fêtes à la salle Yves Garré. Vous pourrez y trouver toutes sortent de livres et divers collections (cartes postales, disques…), idéal pour les passionnés ! Buvette et petite restauration sur place. Réservation à partir du 8 janvier (paiement à la réservation).

Entrée libre

Salle Yves Garré Ladon Ladon [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetesladon@laposte.net »}]

Comité des fêtes