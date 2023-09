Salon Automnal des métiers du bien-être et de l’artisanat Salle Yves DUCLOS de CASSENEUIL Casseneuil, 8 octobre 2023, Casseneuil.

Casseneuil,Lot-et-Garonne

5ème Edition du Salon automnal des métiers du bien-être et de l’artisanat organisé par la Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Nombreux exposants, animations et restauration sur place..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 19:00:00. EUR.

Salle Yves DUCLOS de CASSENEUIL

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



5th edition of the autumn trade fair for well-being and crafts organized by the Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Numerous exhibitors, entertainment and on-site catering.

5ª edición de la feria de otoño del bienestar y la artesanía organizada por la Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Numerosos expositores, animación y restauración in situ.

5. Ausgabe der Herbstmesse für Wellness- und Handwerksberufe, die von der Batuc’Fanfar’Brass-Band organisiert wird.

Zahlreiche Aussteller, Animationen und Verpflegung vor Ort.

