Foire aux livres et multicollection Salle Yannick Noah Bourg-Fidèle, 1 octobre 2023, Bourg-Fidèle.

Bourg-Fidèle,Ardennes

Ensemble pour Aurélien et Jason organise sa foire aux livres et multicollection. Vous y trouverez des livres, revues, BD, Vinyles, Capsules, DVD, VHS Bon accueil assuré avec un café offertEntrée libre de 10h à 17h..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Salle Yannick Noah

Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est



Ensemble pour Aurélien et Jason organizes its book and multicollection fair. You will find books, magazines, comics, vinyls, capsules, DVDs, VHS.

Ensemble pour Aurélien et Jason organiza su feria del libro y la multicolección. Encontrará libros, revistas, cómics, vinilos, cápsulas, DVD y VHS. Una cálida bienvenida y café gratis están garantizadosEntrée libre de 10h à 17h.

Der Verein Ensemble pour Aurélien et Jason organisiert einen Bücher- und Multisammlungsmarkt. Sie finden dort Bücher, Zeitschriften, Comics, Vinyl, Kapseln, DVDs, VHS Guter Empfang mit einem kostenlosen KaffeeEintritt frei von 10 bis 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27 par Ardennes Tourisme