RANDONNÉE PÉDESTRE « RÊVES DE LOIRE »  

Loire-Atlantique . Randonnée pédestre de l’association « Rêves de Loire » avec 2 circuits de 8 km et 15 km Randonnée pédestre de l’association « Rêves de Loire » avec 2 circuits de 8 km et 15 km, lundi 1er mai au Cellier. protolabo@wanadoo.fr +33 6 80 88 16 29 https://www.reves-de-loire.com/ Salle William Turner 65 Rue de Bel-Air Le Cellier

