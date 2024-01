Le P’tit bal perdu Salle Watremez Roubaix, mardi 24 septembre 2024.

Le P’tit bal perdu Spectacle organisé dans le cadre de la programmation Seniors du service Animation de la Ville de Roubaix. Mardi 24 septembre, 14h30 Salle Watremez Tarif Roubaisien 8€, non Roubaisien 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-24T14:30:00+02:00 – 2024-09-24T16:30:00+02:00

Fin : 2024-09-24T14:30:00+02:00 – 2024-09-24T16:30:00+02:00

« Le p’tit Bal perdu » est un trio d’artistes composé de Dany Rossi, Tino Valentino et Thierry Montagne, qui vous feront revivre les plus belles années musicales de Saint Germain des Prés. Avec un intermède humour et ventriloquie par Tino Valentino, suivi de la partie dansante, des années 80 à nos jours.

Salle Watremez 13 rue de l’Hospice Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 46 42 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 46 43 »}]

DR