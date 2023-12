La Flûte à l’heure Celte ! Salle Watremez Roubaix, 18 février 2024 15:00, Roubaix.

La Flûte à l’heure Celte ! Dimanche 18 février 2024, 16h00 Salle Watremez Entrée libre

En vous invitant à la salle Watremez, la Grande Harmonie et les élèves flûtistes des écoles de musique et conservatoires de Bousbecque, Carvin, Chéreng, Haubourdin, Hem, Leers, Lille, Linselles, Quesnoy-sur-Deule, Roubaix, Sequedin, Tourcoing, Wambrechies et Wervicq-sud, encadrés par leurs professeurs, vous proposent un périple haut en couleurs à travers la Bretagne, l’Irlande et l’Ecosse…

Dépaysement garanti sans décalage horaire !

Salle Watremez 13 rue de l’Hospice Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-roubaix.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

flûte musique celte

Conservatoire de Roubaix