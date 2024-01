Faites du numérique ! Salle Watremez Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Faites du numérique ! Salle Watremez Roubaix, 23 janvier 2024, Roubaix. Faites du numérique ! Mardi 23 janvier, 09h00 Salle Watremez Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T09:00:00+01:00 – 2024-01-23T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-23T09:00:00+01:00 – 2024-01-23T13:00:00+01:00 Mardi 23 janvier : Faites du numérique ! – Venez découvrir les métiers du numérique et ses différents parcours de formation. – Echangez avec les employeurs du secteur et testez-vous sur place à votre futur métier ! – Où ? salle Watremez, 13 rue de l’Hospice, Roubaix 9h à 13h, métro Grand’Place – Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.e, ou sur mesevenementsemploi.pole-emploi.fr A l’initiative de : Atlas, Numeum, MIE Roubaix, Mission locale de Roubaix, France Travail, Ville de Roubaix Salle Watremez 13 rue de l’Hospice Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr »}] numérique NUMEUM Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Code postal 59100 Lieu Salle Watremez Adresse 13 rue de l'Hospice Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Salle Watremez Roubaix Latitude 50.692241 Longitude 3.170064 latitude longitude 50.692241;3.170064

Salle Watremez Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/