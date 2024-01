ELISABETH BUFFET SALLE VOX La Bassee, samedi 16 mars 2024.

Le festival Humour en Weppes vous présente Elisabeth Buffet et son spectacle Mes histoires de Coeur Le fil rouge de ce nouveau one-woman-show, c’est la redécouverte d’un petit carnet, où figurent tous mes amoureux, au sens large. Mes histoires d’amour et mes histoires de sexe.D’où le titre, au symbole équivoque du cœur à l’envers, qui, si on regarde bien, peut faire penser à une paire de miches. Double lecture, laissée à l’interprétation subjective du spectateur…J’ai toujours un peu confondu l’amour et le désir, le cœur et le cul.Dans ce quatrième opus, en éternelle célibataire, je déroule le fil de mes rencontres, d’où il ressort que j’ai toujours été une quiche avec les hommes, subissant ainsi par naïveté des situations pathétiques.J’ai choisi de revenir au ton des deux premiers spectacles, libre et cru. Je réinterprète d’ailleurs deux de mes sketches, dont « Le Cap d’Agde, tout-à-fait raccord avec le sujet.En résumé, je vous propose donc un méli-mélo, un pêle-mêle d’anecdotes, subtil dosage entre le croustillant, le léger, le cru et la fraîcheur, le tout généreusement assaisonné d’humour et de liberté.Bon appétit !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE VOX Avenue Jean-Baptiste Lebas 59480 La Bassee 59