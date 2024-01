SOIREE JEUNES TALENTS SALLE VOX La Bassee, 14 mars 2024, La Bassee.

Le 14 Mars prochain, le festival Humour en Weppes mettera en lumière les nouvelles étoiles montantes de la scène lors de son concours Jeunes Talents animé par Terry Cometti !Au programme, six jeunes humoristes s’affronteront dans une soirée sous le signe du rire et de la bonne humeur avec une petite pincée de compétition. Caroline Seba, Pierre Emonot, Anne Gilibert, Sacha Losi, Mathilde Schrevel et Gaetan Petit n’auront qu’un seul but : vous faire rire pour s’assurer de remporter le Prix du Jury et le Prix du Public ! L’occasion de découvrir, pourquoi pas, un futur grand nom du rire francophone…

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

SALLE VOX Avenue Jean-Baptiste Lebas 59480 La Bassee 59