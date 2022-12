London – New York ! Choeur de L’opéra Salle Vox, 31 janvier 2023, La Bassée.

5€/gratuit pour les -12 ans

Proposé par l’Opéra de Lille

Salle Vox La Bassée 17 avenue Jean-Baptiste Lebas La Bassée 59480 Nord Hauts-de-France

«Des cantiques au jazz vocal»

Les chanteurs du Chœur dirigés par Yves Parmen- tier vous invitent à une traversée de l’Atlantique,de Londres à New York. D’inspiration sacrée, classique comme populaire, ce programme devrait parler au cœur de tous les spectateurs qui pourraient même ra- pidement fredonner les airs, si étrangement familiers.

24 chanteurs

Direction musicale : Yves Parmentier

Piano : Jacques Schab

Durée : 1 h

À partir de 5 ans

Programme :

Elaine Hagenberg O Love

Bob Chilcott A little Jazz Mass (extraits)

Steve Dobrogosz Kyrie (extrait de Mass)

John Rutter Et misericordia (Magnificat)

Eric Whitacre Sleep

Philipp Stopford Ave Verum

Will Todd Benedictus (Mass In blue), Christus est Stella

George Gershwin They can’t take that…, I got rhythm

John Rutter I got a robe (spiritual)

Bob Chilcott Ev’ry time I feel the spirit

Roderick Williams I want Jesus (spiritual)

Nacio Herb Brown Singin’ In the rain

Ben E. King Stand by me



