Double exposition Salle voutée Cournon-d’Auvergne Cournon-d'Auvergne Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme Double exposition Salle voutée Cournon-d’Auvergne, 16 septembre 2023, Cournon-d'Auvergne. Double exposition 16 et 17 septembre Salle voutée Entrée libre Venez découvrir deux expositions : « Cournon d’hier et d’aujourd’hui en cartes postales » de la collection d’Yves Jérémy et « Du village vigneron à la grande ville » de l’association Connaissance de Cournon. Salle voutée Place de la mairie 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Collection Yves Jérémy Détails Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Salle voutée Adresse Place de la mairie 63800 Cournon-d'Auvergne Ville Cournon-d'Auvergne Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Salle voutée Cournon-d'Auvergne

Salle voutée Cournon-d'Auvergne Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cournon-d'auvergne/

Double exposition Salle voutée Cournon-d’Auvergne 2023-09-16 was last modified: by Double exposition Salle voutée Cournon-d’Auvergne Salle voutée Cournon-d'Auvergne 16 septembre 2023