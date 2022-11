Les sabots magiques Salle Voltaire | Guénange Guelange Catégories d’évènement: Guelange

Moselle

Les sabots magiques Salle Voltaire | Guénange, 25 novembre 2022, Guelange. Les sabots magiques Vendredi 25 novembre, 20h00 Salle Voltaire | Guénange

Entrée libre

Danses traditionnelles lorraines et contes de Noël pour jeune public Salle Voltaire | Guénange 44 Boulevard sous les Vignes, 57310 Guénange Guelange 57310 Moselle Grand Est Spectacle pour enfants sur les contes, danses et traditions lorraines.

Les Trouvères du Tillet proposent leur nouveau spectacle tout public adapté aux petites oreilles. C’est un joyeux mélange de contes, musiques, danses et surprises qui invite au voyage à travers la magie des contes et légendes d’hiver de notre région.

