Troc de vêtements Salle Violetta, 6 mai 2023, Louvres.

Troc de vêtements Samedi 6 mai, 14h00 Salle Violetta Gratuit | Ouvert à tous

Apportez jusqu’à 15 vêtements et échangez-les contre de nouvelles pièces pour une expérience de shopping unique et éco-responsable !

La participation est gratuite et les inscriptions se feront sur place.

Pour s’assurer que l’expérience soit agréable pour tous les participants, les organisateurs vous demandent de respecter ce court règlement :

1. La convivialité et la courtoisie sont de mise.

2. Seront acceptés : les vêtements, les sacs et les chaussures en très bon état (femme, homme, enfant et bébé).

3. Chaque participant apportera au maximum 15 articles qui devront être impeccables, propres et repassés (les contrefaçons ne seront pas acceptées).

4. Tout article non-conforme aux conditions ci-dessus pourra être refusé par l’organisateur du troc.

5. Il s’agit d’échange et non pas de vente : aucune vente ne sera tolérée.

6. Chaque participant se verra remettre un coupon avec le nombre d’articles déposés et pourra en récupérer tout autant.

7. Les articles restants seront : soit récupérés par le propriétaire, soit remis à une association.

Pour plus de renseignements : communication@ville-louvres.fr ou 01 34 47 34 37.

Salle Violetta 161 Rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « mailto:communication@ville-louvres.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

