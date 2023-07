YOS, chanteur de variétés françaises Salle Vienne Saint-Victurnien, 4 novembre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

La commission culture municipale de Saint-Victurnien est heureuse de vous inviter à sa soirée musicale à la salle de Vienne à 20h30 le samedi 4 novembre 2023! Au programme, retrouvez le chanteur de variétés françaises YOS..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle Vienne

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Victurnien municipal culture committee is delighted to invite you to its musical evening at the Salle de Vienne at 8:30pm on Saturday, November 4, 2023! The program features French variety singer YOS.

El comité municipal de cultura de Saint-Victurnien tiene el placer de invitarle a su velada musical en la Salle de Vienne el sábado 4 de noviembre de 2023 a las 20:30 horas El programa incluye a la cantante de variedades francesa YOS.

Die Kulturkommission von Saint-Victurnien freut sich, Sie am Samstag, den 4. November 2023, zu einem musikalischen Abend im Saal von Vienne um 20:30 Uhr einladen zu dürfen! Auf dem Programm steht unter anderem der französische Sänger YOS.

Mise à jour le 2023-04-22 par OT Porte Océane du Limousin