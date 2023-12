Bourse aux Jouets Salle Victor Sommerard Longfossé Catégories d’Évènement: Longfossé

fin : 2023-12-17 . Longfossé Animations organise une bourse aux Jouets et puériculture le dimanche 17 décembre à la Salle des Fêtes Victor Sommerard de 10h à 18h

Renseignements et inscriptions : Mairie 03 21 91 66 98 .

Salle Victor Sommerard

Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France

