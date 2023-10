Halloween Costume Party Salle Victor Hugo Miramont-de-Guyenne, 28 octobre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

À l’occasion d’Halloween, venez nombreux à la costume party organisée par l’association La pelote Kiri – accroc au tricot. Apportez les jeux de sociétés de votre choix afin de partager un moment convivial. Possibilité de repas sur place avec le Tchak food truck. Réservations avant le 20 octobre..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . .

Salle Victor Hugo Square Victor Hugo

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come along to the Halloween costume party organized by La pelote Kiri – accroc au tricot. Bring the board games of your choice to share a convivial moment. Meals available on site with the Tchak food truck. Reservations by October 20.

Ven a la fiesta de disfraces de Halloween organizada por La pelote Kiri – accroc au tricot. Traiga los juegos de mesa de su elección para compartir un momento de convivencia. Comida in situ con el food truck Tchak. Reserva obligatoria antes del 20 de octubre.

Anlässlich von Halloween kommen Sie zahlreich zur Kostümparty, die von der Vereinigung La pelote Kiri – accroc au tricot organisiert wird. Bringen Sie Gesellschaftsspiele Ihrer Wahl mit, um einen geselligen Moment zu teilen. Möglichkeit, vor Ort mit dem Tchak food truck zu essen. Reservierungen bis zum 20. Oktober.

