MEHDI DJAADI SALLE VICTOR HUGO Lyon, 15 mars 2024, Lyon.

Mehdi DJAADI dans « Coming out »Un « coming-out » spirituel, inédit et inhabituel, voilà le spectacle dans lequel nous invite à plonger Mehdi Djaadi.Grandir dans un quartier populaire, arrêter l’école à 15 ans, tomber dans la délinquance, la drogue, dormir dans la rue. Et croire en ses rêves, devenir acteur. Dans ce seul-en-scène, Mehdi nous raconte son parcours hors du commun : ses origines, son histoire, mais aussi sa foi à rebours des temps présents, lui le musulman devenu chrétien mais qui ne renie rien. Il suit son chemin avec un regard sans concession et une parole libre, reconnaissante et finalement rassembleuse. Son public : le spectateur ouvert qui prend le risque d’être déplacé ! Après avoir présenté ce spectacle en Avignon et joué à guichets fermés successivement au Théâtre Montmartre Galabru, au Petit Montparnasse, au Théâtre Tristan Bernard et à la Cigale… Il foulera cette fois-ci les planches du mythique Olympia le 16 juin 2023 pour une date exceptionnelle, 4 ans jour pour jour après le démarrage de « Coming Out ». Découvrez le parcours atypique de ce comédien talentueux, décidément né sous une bonne étoile ! La presse en parle : « Brise les stéréotypes ! » – The New-York Times« Une comédie humaine drôle, touchante, servie par un texte ciselé et une interprétation bluffante » – Télérama« Sincérité et humour, talent et intelligence » – Le Parisien« Un coming out spirituel, multiculturel et réjouissant » – Paris Première« Une écriture subtile, un humour ravageur et un véritable talent d’interprète » – Le Figaro« Une ode touchante à la tolérance » – La TerrasseAvec : Mehdi DJAADITexte: Mehdi DJAADI & Thibaut EVRARDMise en scène: Thibaut EVRARDCréation lumière : Frédérick DOIN

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

SALLE VICTOR HUGO 33 RUE BOSSUET 69006 Lyon 69