L’ODYSSEE FANTASTIQUE DE ZOL – L’Odyssée Fantastique de Zol et la Petit SALLE VICTOR HUGO Lyon, 9 mars 2024, Lyon.

L’Odyssée fantastique de Zol et la Petite SirèneLa comédie musicale sous l’OcéanPlongez sous l’Océan avec Zol le Poisson d’Or et La Petite Sirène !Kiana, la Petite Sirène, est dotée d’une voix si belle et si puissante qu’elle peut enchanter l’océan. Zol, le Poisson d’Or, peut exaucer trois voeux… Mais tout va basculer le jour où un jeune matelot va découvrir leur secret, mettant en péril le parfait équilibre des fonds marins.Kiana et Zol parviendront-ils à sauver leur univers et protéger l’océan de l’Homme ?Une comédie musicale fantasmagique pour toute la famille5 artistes sur scène, 1h15 de spectacle

Tarif : 25.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE VICTOR HUGO 33 RUE BOSSUET 69006 Lyon 69