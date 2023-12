MENTALISME PERCEPTION SALLE VICTOR HUGO Lyon, 20 janvier 2024, Lyon.

Perception est un spectacle interactif, plein d’humour et d’émotions fortes. Vous en ressortirez avec une question en tête : Comment fait-il ?! Grâce à ses capacités, Mathieu peut deviner le nom de votre meilleur ami d’enfance, un souvenir que vous seul avez en tête et le code de votre carte bleue… Impossible ? Pas pour Mathieu !Une pointe de psychologie, quelques techniques et une bonne dose d’intuition vont lui permettre de vous transporter dans un autre univers et vous faire vivre une expérience unique.Artiste :Mathieu Chesneau

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 19:00

SALLE VICTOR HUGO 33 RUE BOSSUET 69006 Lyon