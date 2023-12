FELIX DHJAN SALLE VICTOR HUGO Lyon Catégories d’Évènement: 69

Lyon FELIX DHJAN SALLE VICTOR HUGO Lyon, 19 janvier 2024, Lyon. Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal , chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage Monsieur Connard , Félix débarque sur scène avec un spectacle authentique, cru et hilarant.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00 Réservez votre billet ici SALLE VICTOR HUGO 33 RUE BOSSUET 69006 Lyon

